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Трое детей погибли в ДТП на переезде в Ставропольском крае

17:08
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Машина выехала на переезд перед поездом

В Ставропольском крае три ребёнка погибли в ДТП на регулируемом железнодорожном переезде. Поезд снёс легковой автомобиль, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

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Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Многотонный грузовой состав смял кроссовер. Машину отбросило на несколько метров, восстановлению она уже не подлежит.

Автовладелец и его жена, которые ехали на передних сидениях, выжили, но получили тяжёлые травмы. Оба сейчас в реанимации, сообщает "ТВ Центр".

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