Трое детей погибли в ДТП на переезде в Ставропольском крае

Машина выехала на переезд перед поездом

В Ставропольском крае три ребёнка погибли в ДТП на регулируемом железнодорожном переезде. Поезд снёс легковой автомобиль, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Многотонный грузовой состав смял кроссовер. Машину отбросило на несколько метров, восстановлению она уже не подлежит.

Автовладелец и его жена, которые ехали на передних сидениях, выжили, но получили тяжёлые травмы. Оба сейчас в реанимации, сообщает "ТВ Центр".

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