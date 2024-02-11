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Собянин: Сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков

18:03
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Среди них - рукописи Пушкина

Сотрудники Пушкинского дома РАН используют для оцифровки древних рукописей высококачественные сканеры, произведённые в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Устройство позволяет бесконтактно переносить изображение в электронный формат. На нём можно оцифровывать даже картины. Пушкинский дом РАН, в фондах которого хранится больше 12 тысяч рукописей, активно использует сканер уже несколько лет. Оцифровка самых ценных документов позволяет учёным и читателям изучать материал в удобной форме на любом устройстве, публиковать новые исторические книги.

В декабре 2023 года сотрудники Пушкинского дома завершили перевод в электронный вид "Книжного письма поморских рукописей XVIII–XIX веков". Это - атлас-определитель почерков старообрядцев.

Разработанные в столице сканеры учёные применяют для перевода в электронный вид архивных дел, книг, чертежей, карт, картин, газет и старинных документов. В частности, с помощью уникальных аппаратов в рамках проекта Pushkin Digital оцифровывают рукописи Александра Пушкина.

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Сканер
Сканер
Оцифроввнные документы XII–XX веков
Оцифроввнные документы XII–XX веков
Оцифровка архивных документов
Оцифровка архивных документов
Оцифровка архивных документов
Оцифровка архивных документов
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