Собянин: Сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков

Среди них - рукописи Пушкина

Сотрудники Пушкинского дома РАН используют для оцифровки древних рукописей высококачественные сканеры, произведённые в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Устройство позволяет бесконтактно переносить изображение в электронный формат. На нём можно оцифровывать даже картины. Пушкинский дом РАН, в фондах которого хранится больше 12 тысяч рукописей, активно использует сканер уже несколько лет. Оцифровка самых ценных документов позволяет учёным и читателям изучать материал в удобной форме на любом устройстве, публиковать новые исторические книги.

В декабре 2023 года сотрудники Пушкинского дома завершили перевод в электронный вид "Книжного письма поморских рукописей XVIII–XIX веков". Это - атлас-определитель почерков старообрядцев.

Разработанные в столице сканеры учёные применяют для перевода в электронный вид архивных дел, книг, чертежей, карт, картин, газет и старинных документов. В частности, с помощью уникальных аппаратов в рамках проекта Pushkin Digital оцифровывают рукописи Александра Пушкина.

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