В Азербайджане объявлен победитель президентских выборов

ЦИК огласил результаты голосования

В Азербайджане подвели итоги президентских выборов 7 февраля. Победу на них одержал действующий президент Ильхам Алиев.

Центризбирком страны сообщил, что Алиев набрал 92,12% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Явка составила 76,43%.

Ильхаму Алиеву – 62 года, он возглавляет Азербайджан с 2003 года. Его отец Гейдар Алиев занимал руководящие посты в СССР, а в новейшей истории Азербайджана был президентом страны с 1993 по 2003 год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"