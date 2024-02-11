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В Азербайджане объявлен победитель президентских выборов

19:07
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

ЦИК огласил результаты голосования

В Азербайджане подвели итоги президентских выборов 7 февраля. Победу на них одержал действующий президент Ильхам Алиев.

Центризбирком страны сообщил, что Алиев набрал 92,12% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Явка составила 76,43%.

Ильхаму Алиеву – 62 года, он возглавляет Азербайджан с 2003 года. Его отец Гейдар Алиев занимал руководящие посты в СССР, а в новейшей истории Азербайджана был президентом страны с 1993 по 2003 год.

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