Ледяной дождь привёл к задержке более 20 поездов в Ростовской области

Обледенели провода

Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды. На участке Зверево - Лесостепь остановилось движение после того, как там прошёл ледяной дождь, сообщает Федеральная пассажирская компания.

Рабочие устраняют обрывы проводов, которые не выдержали ледяной нагрузки. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам, в вагонах поддерживается комфортная температура.

В ФПК напомнили, что в случае задержки поезда более чем на четыре часа, пассажирам предоставляют бесплатное питание.

Ранее сообщалось, что циклон "Ольга", бушевавший в центральных областях России, сместился в южные регионы. Тысячи человек остались без электричества, на автодорогах зафиксированы многочисленные аварии.

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