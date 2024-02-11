ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ледяной дождь привёл к задержке более 20 поездов в Ростовской области

19:50
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Обледенели провода

Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды. На участке Зверево - Лесостепь остановилось движение после того, как там прошёл ледяной дождь, сообщает Федеральная пассажирская компания.

Рабочие устраняют обрывы проводов, которые не выдержали ледяной нагрузки. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам, в вагонах поддерживается комфортная температура.

В ФПК напомнили, что в случае задержки поезда более чем на четыре часа, пассажирам предоставляют бесплатное питание.

Ранее сообщалось, что циклон "Ольга", бушевавший в центральных областях России, сместился в южные регионы. Тысячи человек остались без электричества, на автодорогах зафиксированы многочисленные аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поезда
Поезда
Устранение последствий ледяного дождя
Устранение последствий ледяного дождя
Устранение последствий ледяного дождя
Устранение последствий ледяного дождя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.