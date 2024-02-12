Неприятель потерял убитыми и ранеными до 325 человек

Российские войска на донецком направлении отбили 11 атак противника. За сутки неприятель потерял убитыми и ранеными до 325 боевиков. На южнодонецком участке фронта сорваны пять попыток ротации ВСУ на передовых позициях. На краснолиманском российская артиллерия поразила 100 вражеских целей.

Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки "Юг" нанесли сокрушительный удар по укрепленным позициям боевиков. Уничтожены опорные пункты и живая сила ВСУ. Корректировку вели с помощью беспилотников. Сверхмощное оружие надежно прикрывает нашу пехоту и танки, выводит из строя технику врага. 24 термобарических снаряда накрывают территорию площадью 40 тысяч квадратных метров.

На донецком направлении штурмовики Су-25 уничтожили замаскированную технику и живую силу националистов. "Грачи" нанесли удар по врагу неуправляемыми ракетами. После поражения целей экипажи выполнили маневр "змейка" и выпустили тепловые ловушки, чтобы не попасть в прицел вражеских средств ПВО.

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