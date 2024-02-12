Добровольцев отрядов "Барс" наградили на передовой

За героизм, проявленный на поле боя во время отражения атак противника

Высокие государственные награды прямо на передовой получили добровольцы отрядов "Барс".

За героизм, проявленный на поле боя во время отражения атак противника, отличившимся бойцам вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. Сразу после торжественной церемонии добровольцы вернулись на свои позиции.

"Противник как предпринимал попытки противодействовать, так и предпринимает. По крайней мере - мы не остаемся на месте, движемся вперед. За нами сила", - отметил командир роты с позывным "Кубинец".

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