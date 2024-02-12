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Противник разгромлен: о новых подвигах российских бойцов

08:27
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Майор Михаил Гужвиев вывел людей и технику из-под удара боевиков

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии младший сержант Станислав Хисматуллин в составе расчета боевой машины РСЗО "Град" сорвал попытку украинских боевиков атаковать позиции российских войск. Обнаружив скрытное передвижение противника, разведчики тут же передали координаты реактивной артиллерии. Группа диверсантов ВСУ была уничтожена, и наши подразделения продолжили освобождение населенного пункта.

Майор Михаил Гужвиев во время движения в составе колонны на опорный аэродром подвергся обстрелу со стороны боевиков. Быстро сориентировавшись в обстановке, Михаил вывел людей и технику из-под удара радикалов. К месту назначения колонна прибыла без потерь. Это позволило оперативно организовать бесперебойную связь между пунктами управления войсками и авиацией.

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