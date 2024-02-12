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Жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа стали не менее 100 человек

08:33
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

ВВС обстреляли жилые кварталы города Рафах

В секторе Газа не менее 100 человек стали жертвами израильских обстрелов города Рафах на границе с Египтом. Раненых - более 230.

ВВС нанесли полсотни авиаударов по жилым кварталам: разрушены 14 домов и три мечети. В одной из них укрывалось большое количество беженцев. Среди погибших и пострадавших множество женщин и детей.

Еще в пятницу премьер Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Рафах и призвал мирное население покинуть город. В Рафахе укрывается около полутора миллионов палестинцев. Однако дожидаться их ухода ЦАХАЛ не стала. Израильские военные заявили об освобождении двух заложников, захваченных движением ХАМАС.

Египет резко осудил военную операцию в Рафахе. МИД страны назвал бомбардировки города вопиющим нарушением международного права и предупредил о серьезных последствиях, вплоть до приостановки мирных соглашений между Каиром и Тель-Авивом.

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