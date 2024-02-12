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В Финляндии избрали нового президента

08:37
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Инаугурация назначена на 1 марта

В Финляндии избрали нового президента страны. Во втором туре победу одержал Александр Стубб - кандидат от правоцентристской "Национальной коалиции", занимавший ранее пост главы правительства.

Стубб на три процента обошел Пекку Хаависто - экс-министра иностранных дел. Последний уже признал свое поражение.

Оба претендента известны своими антироссийскими взглядами. Александр Стубб поддерживал вступление Финляндии в НАТО. Он ратует за стратегический союз с США и неоднократно высказывал мнение о конфискации замороженных российских активов. А сразу после избрания заявил: никакого диалога с Москвой в ближайшее время не будет.

Инаугурация Стубба назначена на 1 марта.

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