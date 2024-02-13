Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Пора отходить от скучных шаблонов

Овны

Ваша главная планета Марс сменила знак и теперь ее энергия более легкая и понятная. Она будет помогать вам быть активными в социальных сетях, рекламировать себя.

Тельцы

Перспектива карьерного роста реальна, как никогда: настойчивый и смелый Марс вошел в ваш сектор достижений. Планируйте то, на что раньше не могли решиться.

Близнецы

Идеальный момент, чтобы бросить все силы на учебу. Вы сможете с энтузиазмом и большим интересом узнавать новое, расширять свои горизонты, идти вперед.

Раки

Звезды открывают большие возможности перед представителями знака, желающими вникнуть в суть какого-то дела. Вы сможете углубиться и изучить вопрос, который для вас важен.

Львы

Наступает время для работы в паре: в одиночку вы будете не так успешны. Используйте помощь консультантов, партнеров, врачей, коучей, чтобы добиться целей.

Девы

Переход Марса в Водолей говорит о том, что лучшие места достанутся ярким индивидуальностям. Подумайте, как вам отойти от надоевших скучных шаблонов во всем.

Весы

Марс в родственном для вас воздушном знаке, принесет новые энергии в вашу жизнь. До апреля вы будете легкими на подъем, креативными и... слишком влюбчивыми!

Скорпионы

У тех, кто продает или покупает недвижимость, дела пойдут активнее. Все остальные будут успешны в домашних хлопотах: уборке, ремонте, подготовке к весне.

Стрельцы

Вас ждет период активного общения, переписок, создания текстов, переговоров. Вы также можете подружиться с соседями или стать членом интересной группы.

Козероги

Удача ускользнет от вас, если вы не будете более открытыми. Особо социальные представители знака смогут заработать денег, заключить выгодные сделки, найти новых покупателей.

Водолеи

В ваш знак входит Марс, принося с собой энергию экспансии и смелости. До 23 марта можно расширять бизнес, бороться за свои права, активно идти вперед.

Рыбы

Вам будет интереснее всего наедине с собой – энергия теперь направлена внутрь. До апреля вам лучше не планировать публичных выступлений, социальных активностей.

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