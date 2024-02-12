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Россия запросила заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений

08:18
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Москва хочет напомнить, что Киев упустил шанс решить конфликт мирно

Россия запросила на понедельник, 12 февраля, заседание Совета Безопасности ООН в связи с годовщиной принятия Минского комплекса мер. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя российского делегации при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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Как написал дипломат в своем Telegram-канале, Россия хочет "напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами".

В случае согласования этого заседания, планируемого на 18:00 мск, российская делегация хочет вынести на обсуждение провал Запад в урегулировании конфликта, рассказал Полянский.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напоминал, что шанс на мир Украину упустила уже как минимум дважды — в случае с Минскими соглашениями, а также в марте-апреле 2022 года во время специальной военной операции, когда из-за давления США и Великобритании режим Зеленского отказался от продолжения мирных переговоров с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в свое время отказ Запада от выполнения Минских соглашений разрушил территориальную целостность Украины и привел к необратимым последствиям для страны.

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