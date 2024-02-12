Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю

Ллойд Остин вновь попал в больницу

Министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс в связи с новой госпитализацией. Об этом рассказали в пресс-службе Пентагона.

В ведомстве уточнили, что политика, у которого был выявлен рак простаты, поместили в больницу для проверки из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем. Он находится в отделении интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида. Медики уверяют, что происходящее не окажет влияния на его полное выздоровление.

Белый дом, Конгресс и глава комитета начальников штабов уведомлены о случившемся, цитирует сообщение Пентагона РИА Новости.

Болезнь американского министра обороны спровоцировала скандал, поскольку Ллойд Остин не удосужился надлежащим образом уведомить об этом руководство страны. В Конгрессе заговорили об отставке министра обороны, но в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не примет ее, даже если Остин по собственному желанию напишет заявление.

В Пентагоне при этом утверждали, что министр даже во время пребывания в больнице выполнял свои обязанности — в частности, он дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом, а в течение 72 часов активно участвовал в наблюдении и руководстве нанесением ударов по йеменским хуситам.

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