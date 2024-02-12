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Собянин: Более 150 тысяч человек стали пациентами флагманских центров Москвы

09:16
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

30 тысяч из них сделали экстренные операции

Пациентами четырех флагманских центров Москвы стали более 150 тысяч человек, 30 тысячам из них сделали экстренные операции. Как рассказал Сергей Собянин, экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем ранее. Так, на обследования, постановку диагноза и определения тактики лечения в большинстве случаев теперь нужно не более двух часов. Мэр отметил, что в этом году по новому стандарту начнут работать 20 крупнейших многопрофильных взрослых больниц.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что медики отремонтированных столичных поликлиник провели уже более 30 миллионов приемов. По его словам, первый этап обновления амбулаторного звена завершен.

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