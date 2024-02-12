Собянин: В Луганске и Донецке планируется отремонтировать 1237 зданий до конца года

Московские специалисты продолжают приводить в порядок инфраструктуру городов-побратимов

Московские специалисты продолжают приводить в порядок инфраструктуру Луганска и Донецка. До конца года там планируется отремонтировать 1237 зданий, почти 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч кв. м дорог, сообщил Сергей Собянин. С 2022 года там уже построили, отремонтировали и восстановили 1720 зданий, в том числе школы, детские сады и больницы, а также 555 километров инженерных сетей.

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