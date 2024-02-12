Запад совершил серьезную ошибку

Отказавшись от российских энергоресурсов, Европа пришла к стагнации экономики, инфляции и зависимости от сжиженного природного газа из США. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Как отметил дипломат, Евросоюзу пришлось посадить свою экономику на "сухой паек", а "с осени 2022 года она находится в состоянии стагнации — на протяжении нескольких кварталов подряд фиксируются темпы роста ВВП, близкие к нулю.

Рост цен на энергоносители вызвал беспрецедентно высокую инфляцию в еврозоне, которая в октябре 2022 года достигала рекордного показателя в 10,6% в годовом выражении. При этом реальные доходы населения упали, а потребительский спрос просел, цитирует Логвинова РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад пытается погасить конкурентные преимущества нашей страны, связанные с относительно дешевыми энергоресурсами, однако в итоге европейские страны сами же страдают.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечал, что отказаться от сотрудничества с Россией Европе безболезненно не удалось — "появился некий новый баланс цен, в том числе на газ", а ЕС захлестнули экономические проблемы.

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