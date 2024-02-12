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Президент Киргизии предостерег США от вмешательства в дела республики

09:17
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Садыр Жапаров ответил на послание американского госсекретаря Энтони Блинкена

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с призывом к США и другим странам не вмешиваться во внутренние дела республики, а также объективно оценивать происходящие в ней процессы.
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Отвечая на послание американского госсекретаря Энтони Блинкена о рассмотрении в Киргизии закона о неправительственных организациях, Жапаров подчеркнул, что Бишкек выступает за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе с Соединенными Штатами.

При этом своей единственной просьбой политик назвал невмешательство во внутренние дела его страны, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупреждала, что страны Запада предпринимают конкретные действия для разобщения стран Центральной Азии — "мы понимаем их цели и задачи и, конечно, это опасно". Но политик выразила убежденность в том, что западным странам не удастся добиться желаемого.

При этом министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев отмечал, что Бишкек по возможности соблюдает антироссийские санкции, но "торговля есть торговля, тем более Россия — наш основной партнер".

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров
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