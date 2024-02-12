Турция заинтересовалась российским аналогом SWIFT

В России отмечали проблемы с платежами в адрес турецких компаний

Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал источник в банковском секторе Турции.

По словам собеседника РИА Новости, в Турции считают необходимым тщательный анализ экспертов с двух сторон, чтобы избежать дальнейших эксцессов.

При этом источник полагает, что "есть возможности для применения", поэтому в данном направлении работают компетентные ведомства.

Ранее сообщалось, что турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими организациями из-за декабрьского указа президента США о вторичных санкциях. Руководитель одной из крупных турецких фирм рассказал, что экспортерам в стране обещали в ближайшие дни нормализовать ситуацию с платежными переводами из России.

При этом интерес к российскому аналогу системы SWIFT возрастает. Первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин рассказал, что к Системе передачи финансовых сообщений Банка России уже подключены 557 банков и компаний, в числе которых — 159 нерезидентов из 20 стран.

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