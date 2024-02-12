МИД обновит рекомендации по въезду россиян в недружественные страны

Ведомство учитывает все риски

Министерство иностранных дел России проводит работу по обновлению рекомендаций для выезжающих в недружественные страны россиян. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал руководитель консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов.

Как уточнил дипломат, эта работа проводится с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий для граждан России, которые отправляются в недружественные государства.

Климов подчеркнул, что чаще всего эксцессы в форме дискриминации и политизированного отношения к россиянам происходят в прибалтийских государствах, прежде всего в Латвии, сообщает ТАСС.

Тем временем власти Латвии продолжают охоту на обладателей российских паспортов. В январе сообщалось, что в ближайшее время из страны могут депортировать более тысячи наших соотечественников, которые имеют вид на жительство, но не выполнили условия нового миграционного законодательства — в частности, по владению латышским языком.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них более, чем где-либо, нарушают права человека.

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