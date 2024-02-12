Макрон неожиданно отменил визит в Киев

Официально - по соображениям безопасности

Блокировки национальных трасс и пограничных КПП не помогли польским фермерам в борьбе с украинским зерном. Его в республике иначе как контрабандой не называют. Взялись за болгарки. Украинцы сочли эти инструменты ножами в спину и пополнили свои списки "небратьев". В итоге вся дорога у КПП Дорохуск оказалась завалена украинским зерном. А на одной из куч разместили куклу, похожую на заместителя министра сельского хозяйства Польши, и флаг ЕС. Ведь именно Брюссель аграрии по всему Старому Свету считают виновным в своих бедах: они несут потери из-за льгот для украинской продукции.

Прибывшая на место полиция в ситуацию особо не вмешивается. Украинцам ничего не остается, как повернуть назад. И уже на безопасном расстоянии облаивать вчерашних братьев на просторах интернета.

Во Франции тоже продолжаются массовые протесты сельхозпроизводителей. Эмманюэль Макрон неожиданно отменил запланированный на вторник визит в Киев.

"Решение Макрона было с удивлением воспринято как французскими госслужащими, так и украинскими дипломатами. В Париже некоторые украинские дипломаты от неожиданности чуть не попадали со стульев", - пишут СМИ.

Официально решение Макрона не ехать объяснили соображениями безопасности. Но могут быть и иные причины. Зеленский ждет от парижского гостя подписания так называемых гарантий безопасности - как с Риши Сунаком. И, конечно же, денег и вооружений. А для президента Франции сейчас явно не самый лучший момент разбрасываться подарками.

Возможность танцевать киевскую даму полусвета Макрон оставил Олафу Шольцу. Но у канцлера тоже бунтуют: от фермеров до промышленников. Накануне в аэропортах Лейпцига и Дрездена из-за забастовки персонала отменили все рейсы. Теперь для киевской братии надежда - на американцев. Законопроект, включающий выделение Украине 60 миллиардов долларов, прошел предварительное процедурное голосование в Сенате. Но впереди еще основное рассмотрение и Палата представителей, где большинство - у республиканцев. Необходимость не допустить победы России - последний аргумент демократов. О 9-летнем геноциде Донбасса со стороны нацистского режима они предпочитает не вспоминать. Как и о том, кто надоумил Киев не выполнять Минские соглашения. В десятую годовщину подписанного в белорусской столице комплекса мер по мирному урегулированию внутриукраинского кризиса Москва запросила заседание Совбеза ООН.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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