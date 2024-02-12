Израиль нанес серию ударов по югу сектора Газа

Город Рафах - убежище полутора миллионов человек

Серия израильских ударов этой ночью прозвучала в гуманитарной зоне Палестины. Город Рафах - южная окраина и убежище полутора миллионов человек, около половины всего населения анклава.

ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа. Погибших - минимум 100 человек, более 230 ранены. Это предварительные данные. Пострадавшие продолжают поступать в местные больницы.

Премьер Израиля накануне заявил, что для мирного населения будет обеспечен безопасный коридор. Но беженцы до сих пор не знают, куда им идти. В Египте тем временем укрепляют пограничные ограждения - бетонная стена выросла еще на несколько метров. Власти боятся потока беженцев. Каир предостерег Тель-Авив, что военная операция на юге сектора будет иметь серьезные последствия. Вашингтон также настаивает на обеспечении безопасности палестинцев. Но премьер Израиля Биньямин Нетаньяху непреклонен.

"Мы уже уничтожили три четверти террористических батальонов. И не собираемся останавливаться. Представьте, что вы оставили четверть ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Ираке и сказали им, что они могут дальше жить на своей небольшой территории. Через какое-то время они восстановят силы, и нас снова ждет то же самое. Поэтому мы должны уничтожить последний бастион ХАМАС", - заявил он.

Накануне ЦАХАЛ обнаружила еще одну сеть тоннелей глубиной 18 метров. Она проходила под штаб-квартирой Агентства ООН в Газе. По словам израильских военных, оттуда вели руководство боевыми действиями. В южной части анклава израильские военные продолжают осматривать медицинские учреждения, магазины и соцобъекты. В одном из зданий в городе Рафах обнаружили двух заложников. Их эвакуировали вертолетом в Тель-Авив. По информации ЦАХАЛ, в секторе Газа до сих пор остаются в плену более 130 израильтян.

Вину за сотни раненых и десятки погибших в результате ударов по городу Рафах радикальное палестинское движение ХАМАС возложило на США и лично на президента Байдена. Сегодня в американском конгрессе проходило очередное обсуждение пакета помощи Израилю. Тем временем в Тель-Авиве не утихают беспорядки. Люди требуют отставки премьера, переговоров с палестинцами и скорейшего освобождения заложников мирным путем.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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