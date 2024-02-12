Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Наука открывать"

Технологический суверенитет - один из приоритетов страны

Технологический суверенитет - один из приоритетов для нашей страны сегодня. Но он возможен только на прочной научной базе. И талантливая российская молодежь готова продолжить славные традиции советских и российских ученых. О том, как это происходит на практике благодаря нацпроекту "Наука и университеты", смотрите специальный репортаж Натальи Бабкиной "Наука открывать" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".

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