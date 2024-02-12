Москвичей предупредили о ледяном дожде

Относительно теплая погода продлится в столице недолго

Ледяной дождь в Ростовской области наломал дров. Ветки деревьев не выдерживали и ломались, падая и обрывая линии электропередачи. Да так, что без света до сих пор остаются 263 тысячи жителей региона. Последствия устраняют 200 аварийных бригад, среди которых - и прибывшие на помощь коллегам из других регионов.

В Шахтах отключение электричества дополнили перебои с отоплением. На всей территории Ростовской области действует штормовое предупреждение. Сильный дождь перешел в мокрый снег и налип на провода и ветки деревьев. И, по прогнозу, в ближайшие сутки погода меняться не собирается

Теплый атмосферный фронт пришел и в Москву, позволив на день отдохнуть от морозов. Но расслабляться не стоит, призывают синоптики. Образовался гололед. Местами может пойти ледяной дождь. Коммунальные службы обрабатывают дороги и тротуары реагентами. Крыши и карнизы расчищают от наледи.

Однако относительно теплая погода продлится недолго. Уже завтра в столице вновь существенно похолодает.

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