В крымском сафари-парке "Тайган" осваиваются три спасенных львенка

Маленькие хищники жили в частных домах или работали с уличными фотографами

От такой наглости опешили даже тигры. Три львенка вальяжно гуляют по парку, пока нет посетителей. Утренняя зарядка - размять лапы и погонять любопытных павлинов.

Львятам вход в саванну запрещен. Сюда они могут попасть только в возрасте 4-х, а то и 6 лет, когда окрепнут. Но эти малыши - на особом положении. Им нужно наращивать мышечную массу. Вот они и совершают пробежки в саванне на зависть большим кошкам, которые зимой живут в маленьких закрытых вольерах.

Пока царский прайд рычал от возмущения, львята окончательно осмелели и забрались на гору славы. По сути - бесцеремонно заняли трон вожака.

Их история достойна экранизации. Львы, обреченные на гибель, благодаря любви и заботе получили шанс на новую жизнь.

"У Асады была переломана лапка передняя, она была абсолютно дикая, не давалась гладиться. У Ширхана были хорошие, умные хозяева, которые отдали его вовремя. А Симба - это был один из самых сложных случаев . Он гораздо старше уже. Его додержали до такого состояния, когда отказали задние ноги, и мы думали, что он никогда не поднимется. Но сейчас у них все хорошо", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Асаду привезли из Мелитополя. Она ходила по рукам в том числе уличных фотографов, пока львицу не изъяла местная прокуратура. Из-за неправильного питания ее кости стали хрустальными - прозрачные, как стекло, и хрупкие. Одна лапа была сломана в двух местах. Симба жил в частном доме в Крыму. Условия, по словам зоологов, были неплохие. У льва ухоженная густая шерсть, нормальный вес, но из-за нехватки витамина D и кальция отказали задние лапы.

Их буквально носили на руках и кормили с ложечки. Помог правильный рацион и комплекс витаминов. Сначала пропала апатия, львы, чувствуя человеческую поддержку и доброту, стали бороться за свою жизнь. Постепенно кости окрепли, и звери встали на лапы. Пройдя столько испытаний вместе, малыши стали настоящей семьей - теперь они не разлей вода. И только и ждут, когда же уже можно будет занять свое место в саванне.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"