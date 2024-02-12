ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден обвинил Путина в нацеленности на крупные призы после слов Трампа о НАТО

10:17
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО

Президент России Владимир Путин "нацелился на более крупные призы". Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден, отвечая на собственный вопрос о том, "почему Украина важна".
Украина, СВО и НАТО: главное из интервью Путина Карлсону

Эта публикация появилась в социальных сетях Байдена после того, как его предшественник Дональд Трамп заявил, что в качестве президента Соединенных Штатах не стал бы помогать союзникам по НАТО, если бы они отказались оплачивать собственную оборону и безопасность.

Однако попытки Байдена обвинить Путина в агрессивных планах не нашли понимания у интернет-пользователей — они предложили президенту США больше думать о собственной стране, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в период президентства требовал от европейских государств — членов НАТО существенно поднять уровень расходов на оборону. В 2024 году Лондон намерен потратить на эти цели 50 миллиардов фунтов стерлингов, а в будущем — довести уровень расходов на оборону до 2,5% своего ВВП.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя звучащие с Запада утверждения о якобы намерении Москвы развязать войну против НАТО, подчеркивал, что "у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде", однако оттуда звучат "одни угрозы". Путин также указывал, что втягивание в глобальную войну, угрожающую всему человечеству, противоречит здравому смыслу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.