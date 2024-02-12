Байден обвинил Путина в нацеленности на крупные призы после слов Трампа о НАТО

Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО

Президент России Владимир Путин "нацелился на более крупные призы". Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден, отвечая на собственный вопрос о том, "почему Украина важна".

Эта публикация появилась в социальных сетях Байдена после того, как его предшественник Дональд Трамп заявил, что в качестве президента Соединенных Штатах не стал бы помогать союзникам по НАТО, если бы они отказались оплачивать собственную оборону и безопасность.

Однако попытки Байдена обвинить Путина в агрессивных планах не нашли понимания у интернет-пользователей — они предложили президенту США больше думать о собственной стране, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в период президентства требовал от европейских государств — членов НАТО существенно поднять уровень расходов на оборону. В 2024 году Лондон намерен потратить на эти цели 50 миллиардов фунтов стерлингов, а в будущем — довести уровень расходов на оборону до 2,5% своего ВВП.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя звучащие с Запада утверждения о якобы намерении Москвы развязать войну против НАТО, подчеркивал, что "у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде", однако оттуда звучат "одни угрозы". Путин также указывал, что втягивание в глобальную войну, угрожающую всему человечеству, противоречит здравому смыслу.

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