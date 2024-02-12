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Гидрометцентр пообещал аномальный мороз на 80% территории России

10:41
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Показатели будут ниже многолетних значений

Температуры ниже климатической нормы прогнозируются на 80% территории России к концу недели, начавшейся в понедельник, 12 февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Как отметил эксперт, хотя до календарной весны осталось менее трех недель, "ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал". Например, в европейской части России температура после теплого начала недели окажется на 12-14 градусов ниже климатической нормы.

На Урале столбики термометров будут показывать на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане — на 4-6 градусов ниже нормы.

Однако в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму температура будет около нормы, а в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье даже на 2-3 градуса теплее нормы, сообщает ТАСС.

При этом в преддверии февраля главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что в первый февральский день по температурному режиму погода будет соответствовать середине марта, причем эта тенденция может сохраниться на протяжении всего последнего месяца зимы.

Между тем до 21:00 понедельника, 12 февраля, в столичном регионе действует "оранжевый" уровень погодной опасности, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра. Погода признана опасной из-за сильной гололедицы и гололедно-изморозевых отложений, ледяного дождя и налипания мокрого снега. Кроме того, в Москве и Подмосковье не исключен туман.

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