ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали

10:36
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

78-летний артист упал во время прогулки

Юморист Евгений Петросян попал в московскую больницу с переломом предплечья.
Евгений Петросян: "Меня все атакуют, что я умираю"

Как стало известно telegram-каналу Mash, 78-летний артист неудачно упал накануне на Лесной улице в центре Москвы. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали перелом предплечья со смещением. Сейчас Петросяна готовят к операции.

Официального подтверждения информации пока нет.

В прошлом году СМИ писали, что у Петросяна "серьезные проблемы с сердцем". Но юморист заявил, что с ним все нормально и что он проходит плановую проверку в связи с возрастом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Петросян
Евгений Петросян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.