Евгения Петросяна экстренно госпитализировали

78-летний артист упал во время прогулки
Юморист Евгений Петросян попал в московскую больницу с переломом предплечья.
Как стало известно telegram-каналу Mash, 78-летний артист неудачно упал накануне на Лесной улице в центре Москвы. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь.
Врачи диагностировали перелом предплечья со смещением. Сейчас Петросяна готовят к операции.
Официального подтверждения информации пока нет.
В прошлом году СМИ писали, что у Петросяна "серьезные проблемы с сердцем". Но юморист заявил, что с ним все нормально и что он проходит плановую проверку в связи с возрастом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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