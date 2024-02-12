Евгения Петросяна экстренно госпитализировали

78-летний артист упал во время прогулки

Юморист Евгений Петросян попал в московскую больницу с переломом предплечья.

Как стало известно telegram-каналу Mash, 78-летний артист неудачно упал накануне на Лесной улице в центре Москвы. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали перелом предплечья со смещением. Сейчас Петросяна готовят к операции.

Официального подтверждения информации пока нет.

В прошлом году СМИ писали, что у Петросяна "серьезные проблемы с сердцем". Но юморист заявил, что с ним все нормально и что он проходит плановую проверку в связи с возрастом.

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