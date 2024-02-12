На железнодорожной станции "Митьково" построят подземный пассажирский терминал

В городе активно развивается железнодорожный транспорт

Для остановочного пункта "Митьково" планируется построить новую платформу и подземный пассажирский терминал. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что в городе активно развивается железнодорожный транспорт – строятся новые городские вокзалы, перестраиваются уже существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров.

Для улучшения доступа к станции "Митьково" и ее интеграции в общегородскую транспортную систему планируется построить новую пассажирскую платформу с навесами от дождя и снега, а также подземный пассажирский вестибюль. Строительство остановочного пункта "Митьково" позволит обеспечить пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь пассажиров МЦД-3 до станций "Сокольники" Сокольнической и Большой кольцевой линий метро.

Как уточнил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдитнов, уже выполнены работы по устройству монолитного конструктива платформы и подземного вестибюля.

Завершены работы по монтажу навесов на платформе. Уложены чистовые гранитные полы в подземной части вестибюля. Ведутся работы по устройству вентиляции, водоснабжения, водоотведения, слаботочных систем. Выполняются монтажные работы по сооружению металлоконструкций наземной части вестибюля. Ведутся работы по остеклению вестибюля на платформе.

Рядом со станцией "Митьково" построят деловой комплекс. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что городской вокзал и общественно-деловой комплекс появятся на прилегающей территории к путям третьего центрального диаметра около станции "Митьково". Уже утвержден проект планировки на площади 193 гектара.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что уже завершилось формирование московского городского вокзала "Белорусская". Он объединил поезда дальнего следования, пригородные электрички, аэроэкспресс, метро, а с недавнего времени — еще и два диаметра. Собянин подчеркнул, что это самый напряженный из транспортных узлов, что "потребовало переосмысления всей логистики и переустройства".

Мэр Москвы также отмечал, что прошедший 2023 год стал знаковым для Московских центральных диаметров, сеть которого выросла вдвое. В наступившем 2024 году планируется дальнейшее расширение и усовершенствование. В частности, на станции "Тестовская" МЦД-4 построят вестибюль с выходом к Москва-Сити.

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