Роспотребнадзор отверг риск завоза в Россию нового вируса с Аляски

От этой болезни впервые умер человек

Риски завоза и заболевания вирусом Alaskapox ("аляскинская оспа") на территории России исключены. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявили в Роспотребнадзоре.

Как подчеркнула пресс-служба ведомства в Telegram-канале, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Риски сводятся к минимуму благодаря тому, что "количество выезжающих с континента минимальное", а специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу.

Между тем департамент здравоохранения штата Аляска подтвердил, что житель полуострова Кенай на южном побережье Аляски стал первым в мире человеком, умершим от вируса Alaskapox. О нем известно, что он проживал в лесу один, регулярно контактировал с бездомной кошкой. Животное охотилось на мелких зверьков и часто царапало мужчину, сообщает Alaska Public Media.

Однако вирусолог Анатолий Альтштейн заверил в интервью Пятому каналу, что Alaskapox не представляет большой опасности, поскольку не является высококонтагиозным. Эксперт отметил, что пока неизвестно ни одного случая, когда вирус передался бы от одного человека к другому.

Alaskapox относится к ортопоксвирусам. Впервые его обнаружили в Фэрбенксе в 2015 году. Все подтвержденные случаи инфицирования произошли после контактов с животными. Alaskapox преимущественно встречается у мелких млекопитающих — красных полевок и землероек. Распространять вирус могут также собаки и кошки.

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