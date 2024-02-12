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На Украине назвали польских фермеров пророссийскими провокаторами

11:18
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Инцидент произошел на КПП

Мэр Львова Андрей Садовой обвинил польских фермеров в подлости и назвал их пророссийскими провокаторами.

Ранее фермеры устроили акцию, высыпав украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта Ягодин - Дорогуск на польско-украинской границе.

"На этом фото - украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков", - написал он в своем telegram-канале.

Такие действия - подлость и позор, отметил мэр.

На прошлой неделе польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики, которая поддерживает импорт дешевых украинских продуктов.

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