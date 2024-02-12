Киев привлек элитную бригаду ВСУ к удержанию позиций в Авдеевке

Западные аналитики связывают это со сменой главкома украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке.

Как отмечает Forbes, это огромный риск для украинских военных, но новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обладает репутацией командира, готового идти на большие потери в боях.

Эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге подчеркнул, что ситуацию для ВСУ в районе Авдеевки омрачает серьезная нехватка артиллерийских боеприпасов.

Ранее источники рассказали, что Валерий Залужный в бытность главкомом ВСУ планировал вывести войска из Авдеевки, поскольку считал, что таким образом он выровняет фронт и облегчит оборону. Однако президент Украины Владимир Зеленский такие планы категорически не одобрил.

Между тем ВСУ день за днем теряют позиции в Авдеевке. Российские войска выдавили националистов с территории коксохимического комбината и дачного поселка. Бои идут и в самом городе.

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