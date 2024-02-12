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В Совбезе объяснили стремление англосаксов разрушить Украину

12:01
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Рашид Нургалиев отметил, что конфликт на Украине никогда не затихал

Запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для Запада. Такое заявление сделал в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
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Рашид Нургалиев подчеркнул, что продолжение конфликта на Украине открывает перед США и Великобританией перспективы многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса.

Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что в отношении Украины США действуют по аналогии с политикой англосаксов времен Британской империи. Тогда они направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей.

Также в Службе внешней разведки заявили, что на Западе ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за неудач на поле боя и утраты возможности маневрировать в конфликте с Россией в интересах США.

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Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
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