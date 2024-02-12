ЕС назвал дату начала согласования нового пакета антироссийских санкций

В повестке заседания постпредов 14 февраля значится обмен мнениями

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 14 февраля начнут согласование нового, 13-го по счету, пакета антироссийских санкций. Это следует из повестки предстоящего заседания.

В документе отмечается, что предстоит обмен мнениями по постановлению Совета ЕС "по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине".

Как указывает РИА Новости, это лишь начальный этап обсуждения постпредами государств — членов Евросоюза новых санкций, которые предполагается согласовать и ввести в действие к 24 февраля.

Ранее источники подчеркивали, что в Евросоюзе столкнулись с тем, что пригодные для введения рестрикций объекты закончились. Дилемма состоит в том, что все крупные категории уже находятся под санкциями, а те, что пока не затронуты, недоступны — например атомная энергетика или сжиженный природный газ.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что МИД подготовит ответ на анонсированный Брюсселем 13-й пакет санкций ЕС. В частности, будут приняты решения, направленные на минимизацию воздействия ограничительных мер.

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