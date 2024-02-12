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В Польше анонсировали получение ядерного оружия

12:52
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Варшава допускает это в рамках программы НАТО Nuclear Sharing

Польша через несколько лет может стать обладателем ядерного оружия. Такое заявление сделал в понедельник, 12 февраля, польский генерал Ярослав Крашевский.
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По утверждению военного, подобный вариант развития событий вполне реален в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, которая предполагает размещение американских ядерных бомб на территории других государств-союзников.

Что касается расходов на обслуживание ядерного оружия, генерал Крашевский заявил, что "у безопасности нет цены", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя звучащие с Запада утверждения о якобы намерении Москвы развязать войну против НАТО, подчеркивал, что "у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде", однако оттуда звучат "одни угрозы".

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что Москва считает вероятным сценарий, при котором американские власти вновь разместят свое ядерное оружие на британской территории. В этом случае повысится уровень эскалации и угрозы в Европе — безопасности региону это не добавит.

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