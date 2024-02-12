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Песков прокомментировал обыски в Росавиации

12:50
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Наши вертолеты могли оказаться в распоряжении Киева

Пресс-секретарь Дмитрий Песков переадресовал вопросы об обысках ФСБ в Росавиации в следственные органы.

"В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", - сказал представитель Кремля журналистам (цитата по РИА Новости).

Об обысках ФСБ в Росавиации ранее сообщила газета "Известия" со ссылкой на свой источник. Речь идет об уголовных делах о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов.

В частности, три вертолета Ми-8 после вывоза за границу были задействованы в конфликте на Украине на стороне Киева. Восемь самолетов были реализованы в недружественные страны.

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