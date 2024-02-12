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Собянин пригласил москвичей на экскурсии в рамках акции "Московские истории"

13:09
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Гостей впустят на киностудию

На туристическом сервисе Russpass открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко Дню гида, она пройдет с 12 по 14 февраля.

С 17 по 19 февраля пройдет 400 бесплатных экскурсий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Жители и гости столицы увидят спектакль-променад в Тверском районе, посмотрят интерьеры театра "Геликон-опера", пройдут обзорную прогулку по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино и по многим другим местам.

Кроме того, другая необычная экскурсия пройдет на киностудии имени Горького. Участники узнают, как создавались фильмы "Морозко" и "Семнадцать мгновений весны".

Пешеходные экскурсии пройдут на улицах Шаболовка, Арбат и по Гоголевскому бульвару.

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