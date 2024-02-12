Врачи больницы Вересаева спасли пациента с редкой непроходимостью сосудов

Все началось с болей в ногах и в кишечнике

Сейчас Сергей Громов практически свободно гуляет по коридорам больницы, но всего неделю назад он едва мог пройти 20 метров из-за проблем с ногами, приходилось постоянно себя ограничивать.

Икры ног при ходьбе начали отказывать еще 5 лет назад. Но в октябре прошлого года ситуация стала критичной: появилась резкая боль в правой ноге. Врачи в больнице имени Вересаева провели комплексное обследование сосудов. И неожиданно выяснили, что проблема с ногами имеет то же происхождение, что и боль в кишечнике, которая мучала Сергея после каждого приема пищи более 40 лет. Причина - непроходимость сосудов, а точнее - атеросклероз аорты и ее ветвей.

"Данный пациент поступил к нам в плановом порядке с жалобами на боли в нижних конечностях при минимальной ходьбе. При дообследовании мы у пациента выявили атеросклеротическое поражение аорты и выявили у него поражение подвздошной артерии, артерий нижних конечностей и верхней брыжеечной артерии", - рассказал Казбек Чельдиев, сердечно-сосудистый хирург ГКБ им. Вересаева.

Хирурги одновременно прооперировали артерии, которые питают нижние конечности и органы ЖКТ. По-другому было нельзя. Если восстановить кровообращение только в одной области, то другие могут вовсе перестать снабжаться кровью. Врачи считают, что случай Сергея очень редкий.

"Где-то порядка 5-10 % случаев от всех изолированных или множественных поражений. Часто такая сложная патология идет под маской заболеваний желчного пузыря, желудка, поджелудочной железы", - отметил Феликс Хамитов, заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ им. Вересаева.

Чтобы вовремя заметить изменения в сосудах, рекомендуют раз в год всем людям старше 50 лет проходить обследование. При своевременном обнаружении можно обойтись без хирургического вмешательства. Теперь и Сергей будет внимательно следить за здоровьем: соблюдать диету и принимать специальные препараты. После полного заживления швов он сможет вернутся и к нормальной физической активности.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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