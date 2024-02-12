Они предупреждают пешеходов о появлении машин

В Москве тестируют новые светофоры, предупреждающие пешеходов о появлении машин.

Несколько лет назад в столице появились перекрестки, разрешающие водителям поворот при горящем зеленом свете на зебре. Тогда для водителей разработали специальный сигнал в виде белого силуэта человека.

Теперь на пяти участках предупреждают и пешеходов - на их светофорах дополнительно мигает изображение авто и восклицательный знак.

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