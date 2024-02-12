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Накануне большого юбилея в Московском зоопарке случился беби-бум

15:06
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Потомство появилось у панд, капибар, пингвинов, лебедей, фламинго

Плюшевая Катюша - самый известный детеныш Московского зоопарка. Ведь это первая в истории большая панда, которая появились на свет в России. Почти за полгода из крошечного комочка весом 150 граммов превратилась в упитанного игривого медвежонка, который даже в обычном осмотре видит повод для шалости.

Китайские мишки - не единственные счастливые родители. Накануне большого юбилея в Московском зоопарке случился настоящий беби-бум - потомство появилось у капибар, пингвинов, лебедей, фламинго и других животных - всего полторы тысячи редких малышей. А ведь ровно 160 лет назад, в год открытия, вся коллекция зоосада насчитывала всего около 300 животных.

Вообще, задумка создать в России зоопарк появилась в середине 19 века, и осуществить ее удалось Императорскому русскому обществу акклиматизации животных и растений в 1864 году.

"Достаточно быстро зоопарк пополнялся и экзотическими животными, вот по документам получается, что и лев был при открытии, очень быстро появился носорог. Члены царской фамилии, когда им другие правители преподносили в подарок экзотических животных, передавали их зоопарку", - рассказала Елена Лысогорская, заведующая лекционно-экскурсионным сектором Московского зоопарка.

В 1870-х, вскоре после открытия, зоосад принял первого слона - это был подарок императора Александра II. Сейчас в зоопарке проживает целое семейство толстокожих - родители и два детеныша.

Уходовые процедуры и тренинги - важная часть жизни обитателей вольеров. За всеми животными следят киперы - главные люди в зоопарке. Их работа часто грязная, тяжелая и опасная, но от этого не менее любимая. Ведущие специалисты зоопарка проводят занятия для киперов, на которых рассказывают, как снизить уровень стресса у подопечных, как ими управлять, но при этом не приручить.

"Сейчас современное направление- ставить перед животным задачи. Например, подвесить кость высоко, чтобы животное, которое охотится в природе, потратило усилия мышечные и когнитивные", - объяснила Елена Непринцева, заведующая сектором научных исследований, куратор курса "Основы зоопаркового дела" Московского зоопарка.

Для того, чтобы держать животных в "полезном напряжении", для них создают пищевые квесты и раскладывают интересные игрушки. Например, медведица Айка надолго увлеклась пластмассовой пружиной.

Самый известный обитатель - Самсон Гамлетович Ленинградов. По жирафьим меркам, он считается долгожителем ему уже 31 год. И он на три года старше своего смотрителя Петра Карягина.

Довольными и благополучными в зоопарке стараются видеть всех подопечных, их сегодня- более 8 тысяч. Помогает опыт - 160 лет заботы о животных. 

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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