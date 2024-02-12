В Театре Наций представили абсурдистскую пьесу из Японии

Международная премьера

Японская тема на московской сцене - явление редкое. А потому - ценное. Пьеса "Друзья" знаменитого драматурга Кобо Абэ в постановке всемирно известного молодого режиссёра Мотои Миура оказалась очень актуальной.

В основе чёрной комедии лежит злая история. О том, как в родной дом могут войти без стука благодетели и, прикидываясь дружной семьей, отобрать абсолютно все.

"Отчасти это про человека, который встретил своих демонов. И сходит с ума потихонечку, потому что они частично в его мозгу все присутствуют, эта семья. Там очень много можно найти сходств с сегодняшним днём. Хотя бы те же телефонные мошенники", - отметил актер Сергей Епишев.

Для Мотои Миура это вторая постановка на русском языке, первой стало "Преступление и наказание" в БДТ. Работа в Театре Наций его вдохновила. Здесь не возникло никаких трудностей перевода. Сплошное творчество. Причем - совместное.

"Есть такая особенность у российских артистов - они очень любят говорить. Когда мне нравилась идея, я говорил: "Стоп!". Было очень весело!", - рассказывает режиссер.

Актеры подтверждают: Матои-сан присушивался к каждому. Он ведь сам выбрал из 150 претендентов 13 лучших. И дело не в том, что режиссер - японец, поставивший много чеховских пьес и не признающий диктат в работе. Просто ему, как оказалось, важнее всего форма, пластика и звук.

Актерам во время поиска верной интонации пришлось нелегко. И на репетициях, и после них. Дома.

В доме Молодого человека одним сумасшествием дело не ограничилось. Верно говорят: с такими друзьями врагов не надо. А по-самурайски острая и очень красивая постановка японской пьесы в Москве точно поможет зрителям не пропасть поодиночке.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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