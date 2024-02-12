В Москве обучение наблюдателей за выборами президента начнется 14 февраля

Предвыборная кампания продолжается

14 февраля в столице начнут обучать наблюдателей на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сегодня заявили на первом заседании Общественного штаба. Также там рассказали о начале тестирования системы дистанционного электронного голосования. Проверка пройдёт в начале марта. Предвыборная кампания продолжается и зарегистрированные кандидаты и их представители в регионах представляют свои программы избирателям.

В Москве сегодня прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. Среди главных вопросов - тестирование системы дистанционного электронного голосования. Проверку намечено провести в начале марта. Жители столицы смогут отдать свой голос либо онлайн, либо на любом избирательном участке с помощью электронного терминала. Для заполнения бумажного бюллетеня необходимо будет прийти на участок по месту регистрации. Решить, каким способом удобнее голосовать, москвичам можно непосредственно в день выборов, заранее оформлять документы для этого не нужно. Также на заседании Общественного штаба сегодня было объявлено, что 14 февраля начнется обучение наблюдателей.

"Наблюдение на этих выборах будет на всех избирательных участках, у нас есть система видеонаблюдения и мы начали подготовку корпуса наблюдателей Общественной палаты, наши волонтеры пройдет курс обучения онлайн и офлайн, на всех участках будут наши представители, для этого всё готово, будем использовать приложение "мобильный наблюдатель", которое уже показало свою эффективность", - рассказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Для участия в выборах президента России 8 февраля ЦИК зарегистрировал четверых кандидатов. Владислава Даванкова от партии "Новые люди" и "Партии роста", самовыдвиженца Владимира Путина, от ЛДПР - Леонида Слуцкого и Николая Харитонова от КПРФ.

Кандидата от компартии сегодня народными песнями встречали в Калуге. В программе - общение с коллективом завода опытного приборостроения и представителями общественных организаций области. А начал Николай Харитонов свой визит на калужскую землю, как и в другие регионы, с возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину.

"Человек, который создал первое государство социалистическое - под названием Союз Советских Социалистических Республик. Государство, которое было непобедимое. И мы - многие, я вижу средне-старшее поколение - мы в этом государстве родились. Мы родились и воспитывались, когда было - человек человеку друг, брат и товарищ. Поэтому большое спасибо за тёплую душевную встречу", - отметил Николай Харитонов.

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сегодня в Башкортостане. Она встретилась с волонтерами в региональном избирательном штабе, а также посетила ряд медицинских учреждений. В том числе Центр детской онкологии и гематологии, клиническую больницу скорой помощи и одну из городских поликлиник в Уфе. Марьяна Лысенко высоко оценила итоги реконструкции, которая была проведена в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Безусловно, национальный проект "Здравоохранение" изменил совершенно жизнь медицины. Сегодня это высокотехнологичные центры. Вы сами видите, какие строятся новые больницы, в том числе для детской онкологии, для детской гематологии. Это совершенно иные подходы, таких нет даже в мире", - сказала Марьяна Лысенко.

Владислав Даванков сегодня общался со студентами. Кандидат от партии "Новые люди" и "Партии роста" посетил колледж информационных технологий IThub. В центре разговора - трудоустройство молодых специалистов. Владислав Даванков рассказал о налоговых льготах и других бонусах для работодателей, которые принимают вчерашних студентов.

"Я сейчас готовлю свою большую программу, в ней есть большой блок про образование. Для меня всю жизнь - всегда было важно, чтобы студенты, во-первых, работали по специальности, во-вторых, находили себя в том городе, где они родились и где их малая родина", - заявил Владислав Даванков.

В конце минувшей недели ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России. Всего будет напечатано 113 миллионов бланков. Работа должна быть закончена в ближайшее время. Уже 25 февраля начнется досрочное голосование - сначала для граждан в труднодоступных и отдаленных местностях, а с 1 марта – за рубежом.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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