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Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготное кредитование аграриев

14:47
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Это поможет получать инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке

Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготное кредитование аграриев. Как заявил сегодня Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, это поможет получать инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке.

Глава кабмина подчеркнул, что президент неоднократно отмечал необходимость эффективней использовать инструменты господдержки агропромышленного комплекса. А выделенные средства можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ, что важно именно сейчас, когда в российских субъектах началась подготовка к весенней посевной кампании. 

"Такое финансирование позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях. Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле, чтобы потребители в России и дальше были обеспечены качественными и разнообразными продуктами питания", - сказал Мишустин.

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