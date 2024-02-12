Это поможет получать инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке

Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготное кредитование аграриев. Как заявил сегодня Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, это поможет получать инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке.

Глава кабмина подчеркнул, что президент неоднократно отмечал необходимость эффективней использовать инструменты господдержки агропромышленного комплекса. А выделенные средства можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ, что важно именно сейчас, когда в российских субъектах началась подготовка к весенней посевной кампании.

"Такое финансирование позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях. Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле, чтобы потребители в России и дальше были обеспечены качественными и разнообразными продуктами питания", - сказал Мишустин.

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