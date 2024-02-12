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Кремль опроверг использование терминалов Starlink в России

13:20
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Такие сообщения ранее появились в СМИ

Терминалы Starlink не сертифицированы в России, а потому не могут использоваться в нашей стране. Такое заявление сделал в понедельник, 12 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что эта система "не может сюда официально поставляться и не поставляется официально".

Песков отметил, что "здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между "киевским режимом и предпринимателем Маском", сообщает "Интерфакс".

Тем временем три низкоорбитальных спутника связи, разработанные российской компанией "Бюро 1440" и запущенные с космодрома Восточный, впервые обеспечили доступ в интернет. В рамках проекта создается коммерческий сервис спутникового широкополосного доступа в интернет, аналогичный Starlink Илона Маска.

Что касается Starlink, в России и на Западе отмечали, что они помогают украинским войскам наносить удары беспилотниками по российским танкам. Британские юристы отмечали, что коммерческие спутники в космосе не подпадают под Женевскую конвенцию и становятся законной целью для ударов, если применяются одной из сторон конфликта.

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