Песков объяснил, почему Путин не поздравит нового президента Финляндии

Александр Стубб победил во втором туре выборов

Финляндия и ее нынешнее руководство недружественны к России. Об этом в понедельник, 12 февраля, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, позвонит ли Владимир Путин новоизбранному президенту Финляндии, чтобы поздравить с победой на выборах.

По словам спикера Кремля, в Москве надеются, что новый президент Финляндии Александр Стубб после избрания будет получать полную информацию о ситуации и станет более сбалансированно относиться к развитию двусторонних отношений с Россией, сообщает "Интерфакс".

Каждый раз обычно мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. К сожалению, эту часть стандартной фразы мы в данном случае использовать не можем, ибо заранее обозначена позиция на исключение какого-либо диалога даже и тем более развития наших двусторонних отношений.

Во время предвыборных дебатов Стубба спросили, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина, если он позвонит с поздравлениями по случаю избрания. Финский политик заявил, что отклонил бы звонок, поскольку "у нас нет каких-либо политических отношений с Россией".

Комментируя развитие отношений Москвы с государствами Северной Европы, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии, помимо прочего, усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

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