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Кремль оценил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

13:46
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Важно, что политики ознакомились с этим интервью

Для Кремля главное — что канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью российского главы государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля отметил, что у этих политиков "как у глав исполнительной власти своих государств и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена".

Что касается их эмоциональной реакции — "это, наверное, в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее советник по национальной безопасности в Белом доме Джейк Салливан заявил, комментируя интервью Путина Карлсону, что "мы и раньше слышали голоса, бросающие тень на нашу коллективную поддержку Украины", однако в Вашингтоне убеждены, что политика американских властей "отвечает фундаментальным интересам национальной безопасности США и НАТО".

При этом аналитики арабских СМИ сочли, что слова президента России в интервью Такеру Карлсону представляют собой сильное послание Западу, которое многие назвали историческим.

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