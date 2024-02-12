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Борреля возмутили слова Трампа о финансировании НАТО

14:01
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Альянс не может работать "по меню", заявил глава евродипломатии

Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков. Такое мнение в понедельник, 12 февраля, высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель в ответ на слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы помогать союзникам по НАТО, которые не желают наращивать расходы на оборону.
Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам

Боррель отметил, что в ходе избирательной кампании в США"мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными". Дипломат заявил, что "НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню" и "функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни", сообщает РИА Новости.

Действующий американский президент Джо Байден в ответ на слова своего предшественника Трампа насчет НАТО заявил, что сейчас очень важно помогать Украине, поскольку президент России Владимир Путин якобы "нацелился на более крупные призы". Однако интернет-пользователи лишь посоветовали Байдену заняться нуждами собственной страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что в Североатлантическом альянсе в настоящее время не усматривают непосредственной угрозы государствам, входящим в состав блока, хотя постоянно работают над обороной и сдерживанием.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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