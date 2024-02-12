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Собянин: В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

13:54
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Испытания прошли успешно

Убирать дорожки в столичных парках теперь будут десять роботов "Пиксель", сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что первые уборщики в качестве эксперимента появились в парке "Руднево" и в Цифровом пространстве на Покровке в апреле прошлого года. Позднее роботов тестировали в парке "Кузьминки". Испытания прошли успешно, поэтому власти приняли решение увеличить количество уборщиков и количество площадок для уборки. Теперь они убирают территорию в "Кузьминках", "Сокольниках" и парке 50-летия Октября. "Пиксель" может работать круглый год.

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