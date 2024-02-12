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Главу МИД Украины покусала собака

14:12
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Министру пришлось обратиться к медикам

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу покусала чужая собака.

Инцидент произошел в Киеве. Министр выгуливал своих собак на поводке. В какой-то момент к ним привязалась чужая собака. Она напала сначала на животных, а потом и на министра.

Кулеба обратился за помощью к врачам. В соцсетях он опубликовал снимок окровавленной ноги. Глава украинского МИД не уточнил, в каком состоянии находятся его собаки.

Как сообщает ТАСС, Кулеба известен своей любовью к собакам. По его словам, у него их несколько.

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