Главу МИД Украины покусала собака

Министру пришлось обратиться к медикам

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу покусала чужая собака.

Инцидент произошел в Киеве. Министр выгуливал своих собак на поводке. В какой-то момент к ним привязалась чужая собака. Она напала сначала на животных, а потом и на министра.

Кулеба обратился за помощью к врачам. В соцсетях он опубликовал снимок окровавленной ноги. Глава украинского МИД не уточнил, в каком состоянии находятся его собаки.

Как сообщает ТАСС, Кулеба известен своей любовью к собакам. По его словам, у него их несколько.

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