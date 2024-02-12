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Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

14:26
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Он разработан на следующие шесть лет

Российские власти завершили разработку плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал глава государства Владимир Путин.
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Российский лидер по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам, во время которого подвели экономические итоги 2023 года и расставили приоритеты развития российской экономики на ближайшее время.

В частности, президент потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции и обсудить дальнейшие планы по укреплению промышленности и финансовой сферы.

При этом Владимир Путин отметил, что в России сохраняется сильный потребительский спрос — это позитивно отражается на планах бизнеса, сообщает РИА Новости.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что на Западе "все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика". По его словам, западные аналитики не учитывают существенную трансформацию экономических процессов и гибкость бизнеса.

При этом Западу не удалось безболезненно отказаться от сотрудничества с Россией. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков указывал, что массовые протесты фермеров в странах Европы — это лишь частное проявление экономических проблем региона.

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