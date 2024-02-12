Украинская армия продолжает нести потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли в совокупности на всех направлениях до 825 человек убитыми и ранеными. Такие данные в понедельник, 12 февраля, приводит российское Министерство обороны.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что на купянском направлении потери ВСУ составили до 60 человек, на краснолиманском направлении — до 290, на донецком направлении — до 240.

На южнодонецком направлении убито и ранено более 165 военнослужащих, на херсонском направлении — до 70 бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. Это огромный риск для украинских военных, но новый главком Александр Сырский обладает репутацией командира, готового идти на большие потери.

Незадолго до отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный предупредил, что быстрое улучшение ситуации на поле боя после его снятия с должности маловероятно. Он подчеркивал, что любому его преемнику все равно придется воевать "с более крупными и лучше Вооруженными силами", а боевые действия для Украины зашли в тупик.

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