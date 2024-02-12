В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве обсудили проведение тестового голосования

Систему ДЭГ в столице протестируют в начале марта

Тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве перед выборами президента Российской Федерации планируется провести в начале марта. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве рассказал его руководитель Вадим Ковалев.

Про тестовое голосование, давайте я еще раз напомню, – в начале марта. Дату, конечно, сразу же и обсудим и озвучим максимально быстро. Пока давайте так договоримся, что мы предложим нам прислать варианты вопроса до 20 февраля на нашу почту, чуть больше недели – более чем достаточно.

Как пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в каждом районе Москвы откроется по одному избирательному участку, куда можно будет прийти, протестировать терминал электронного голосования или проголосовать со своего устройства.

Соответственно соберем обратную связь, посмотрим, как система работает, и в штабе по наблюдению за выборами доложим о готовности к выборам президента Российской Федерации.

Как подчеркнул Артем Костырко, москвичи на выборах президента России смогут воспользоваться прямой страницей для дистанционного электронного голосования.

Чтобы люди могли прийти и проголосовать со своего устройства, не только зайдя на портал mos.ru, потом попав в свой личный кабинет и потом перейдя на страницу голосования, мы сделали отдельную страницу elec.mos.ru. Через эту страницу будет доступен прямой вход для голосования. Кроме того, предусмотрена дополнительная возможность авторизации.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане с постоянной регистрацией в столице, а также жители других регионов, заблаговременно подавшие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Проголосовать онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении всех трех дней.

В бюллетенях для голосования будет четыре кандидата: Владимир Путин, который участвует в выборах в качестве самовыдвиженца, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Отказ в регистрации получили несколько кандидатов, подписные листы которых не прошли проверку в Центризбиркоме.

В конце 2023 года председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отмечала, что на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах потенциально смогут проголосовать дистанционно около 38 миллионов человек. Это более трети всех зарегистрированных российских избирателей.

В Генеральной прокуратуре предупреждали, что страны Запада усилили давление на Россию в преддверии выборов. В частности, идет навязывание идеи этнической разобщенности для возбуждения межнациональных конфликтов. При этом западники задействуют подконтрольные некоммерческие организации.

При этом генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев отмечал, что подготовка к голосованию на участках в странах СНГ "идет планово, спокойно, организовано". Лебедев подтвердил, что при этом поддерживает контакты с председателем российской Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

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